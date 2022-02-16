Девятиклассники 6 самарских школ примут участие в исследовании по модели PISA в апреле 2022 года

В исследовании примут участие ученики в возрасте 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2022 года пройдет международная оценка образовательных достижений учащихся по модели PISA. Это исследование, в рамках которого специалисты оценят знания и навыки учеников школ. Речь идет только о тех, кому исполнилось 15 лет. От Самарской области в нем примут участие девятиклассники шести образовательных заведений.

Международное исследование PISA проводится раз в три года. Оно призвано оценить знания детей, которые они могут применить на практике. Все задания школьники будут выполнять на компьютерах. Им предстоит ответить на несколько вопросов. Часть из них будет с вариантами ответов, на другие учащимся придется писать собственный ответ.

— Мы планируем не просто повысить качество образования, а войти к 2024 году в десятку сильнейших стран мира. Международное исследование PISA является одним из инструментов, которое позволяет увидеть, насколько мы приблизились к цели, — отметил замминистра образования и науки Самарской области Елена Пинская.

Благодаря подобному исследованию каждая страна может получить объективные данные по уровню образования, выявить плюсы и минусы, а также скорректировать программу обучения. В 2024 году запланирована еще одна международная проверка знаний. В ней примут участие все школы Самарской области.