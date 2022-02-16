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Происшествия16 февраля 2022 10:30

В Новокуйбышевске у приемщика лома обнаружили 240 кг незаконного металла

Нарушителю грозит штраф
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Металлолом уничтожат

Металлолом уничтожат

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске судебные приставы обнаружили незаконного приемщика лома. Мужчина хранил металл без специального разрешения.

По данным следствия, местный житель незаконно открыл бизнес приема и хранения металлолома. Судебные приставы обнаружили у злоумышленника 240 кг металла, после чего составили акт изъятия и передали его в Росимущество. Владельцу грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Помимо ареста и конфискации имущества, суд также назначил мужчине штраф. Конфискованный металлолом уничтожат.