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Происшествия16 февраля 2022 10:38

Жительница Самары слишком сильно толкнула дверь и порезала грудь

На женщину рухнула стеклянная вставка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшую госпитализировали в больницу

Пострадавшую госпитализировали в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 15 февраля 2022 года, в больницу имени Семашко в Самаре поступила пациентка. Медики диагностировали у нее резаную рану груди. Как выяснилось, на 31-летнюю женщину «напала» собственная дверь, точнее стеклянная вставка в ней.

— По словам пострадавшей, она слишком сильно толкнула дверь. В итоге стеклянная вставка от удара разбилась. Один из осколков упал ей на грудь и порезал, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Самарчанка заявила, что пострадала по собственной неосторожности. Никто не покушался на ее жизнь. Женщину после осмотра госпитализировали в травматологическое отделение. Сейчас она находится под наблюдением медиков.