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Происшествия16 февраля 2022 10:42

Грузчик из Тольятти забил насмерть иностранца в общежитии

Павший от рук работника мясокомбината был ранее судим и нигде не работал
Ержан УТЕГУЛОВ
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В преддверии Дня всех Влюбленных в общежитии на Советской был найден труп мужчины

В преддверии Дня всех Влюбленных в общежитии на Советской был найден труп мужчины

Незадолго до Дня всех Влюбленных в Тольятти в общежитии на улице Советской произошло ЧП. Там был найден труп мужчины, который скончался в результате черепно-мозговой травмы.

- Известно, что погибший имеет судимость и ранее нигде не работал. Следователи выяснили, что к инциденту оказался причастен грузчик, работающий на мясокомбинате, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый отпираться не стал и во всем признался. Он нанес смертельные травмы оппоненту во время конфликта. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.