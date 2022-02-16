Грузчик из Тольятти забил насмерть иностранца в общежитии

В преддверии Дня всех Влюбленных в общежитии на Советской был найден труп мужчины

Незадолго до Дня всех Влюбленных в Тольятти в общежитии на улице Советской произошло ЧП. Там был найден труп мужчины, который скончался в результате черепно-мозговой травмы.

- Известно, что погибший имеет судимость и ранее нигде не работал. Следователи выяснили, что к инциденту оказался причастен грузчик, работающий на мясокомбинате, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый отпираться не стал и во всем признался. Он нанес смертельные травмы оппоненту во время конфликта. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.