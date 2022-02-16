В Самаре планируют благоустроить территорию возле Центрального автовокзала

Собственником ЦАВа является АО «Евразийская корпорация автовокзалов» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из вопросов заседания стало обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры Самарской области.

В ходе рабочей встречи губернатор поднял вопрос о ситуации на Центральном автовокзале в Самаре. В прошлом году надзорные органы выявили там ряд нарушений и направили в адрес АО «Евразийская корпорация автовокзалов» представления об их устранении. Однако в назначенные сроки ЦАВ не устранил нарушения. По словам генерального директора компании, в связи с эпидемиологической ситуацией снизился пассажиропоток. Так как средства на реализацию комплекса мер по обеспечению транспортной безопасности выполняется исключительно из собственных средств, то и сроки устранения нарушений сдвинулись из-за внутренней экономики.

Губернатор Дмитрий Азаров выразил надежду, что согласованные с уполномоченными органами сроки будут в дальнейшем выдерживаться. В свою очередь правительство готово оказать автовокзалу посильную помощь. Так, глава региона поручил председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову и главе Самары Елене Лапушкиной проработать вопрос о существующих вариантах благоустройства территории возле Центрального автовокзала.