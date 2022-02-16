Еще 3215 жителей Самарской области заразились коронавирусом 16 февраля 2022 года

За сутки в больницы госпитализировали 497 самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В среду, 16 февраля 2022 года, в регионе подтвердились еще 3 215 случаев заражения. Общее число достигло 277 328.

По данным оперштаба, наибольший прирост больных вновь показал Тольятти. За минувшие сутки там прибавились 782 ковид-пациента. На втором месте с 346 больными находится Самара. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Отрадный. Там выявили 326 случаев заражения. Также много инфицированных нашли в Красноярском районе (186), Сызрани (184), Кинеле (171), Чапаевске (143) и в Волжском районе (102).

Госпитализация потребовалась еще 497 жителям региона, у которых диагностировали COVID-19. Вместе с тем 2 468 человек уже закончили лечение и выписались с больничного. За все время преодолеть КВИ удалось 224 564 пациентам.

К сожалению, спасти удается не всех. В Самарской области умерли еще 18 человек. Общее число летальных случаев теперь составляет 6 921.