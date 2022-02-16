Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 10:58

В Сызрани из-за заснеженной крыши затопило 4 квартиры

Жители обеспокоены состоянием кровли
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главный инженер рассказал, что крышу очистили при помощи подъемника. Фото: скриншот видео городской администрации

Главный инженер рассказал, что крышу очистили при помощи подъемника. Фото: скриншот видео городской администрации

В Сызрани местные жители пожаловались на протечки крыши. Из-за оттепели верхние этажи затопило.

Из-за перепада температуры и оттепели жители дома № 104 по улице Советской обеспокоены состоянием крыши. Тающий снег создает в квартирах протечки. Граждане обратились за помощью. Специалист муниципального жилищного контроля ЖКХ и обслуживающие компании выехали на место. После осмотра оказалось, что по периметру крыши имелась наледь, которая и стала причиной протечки.

Пока данные предположительны. На крыше дома велись работы по уборке снега с помощью гидравлического подъемника.