В Сызрани из-за заснеженной крыши затопило 4 квартиры

Главный инженер рассказал, что крышу очистили при помощи подъемника. Фото: скриншот видео городской администрации

В Сызрани местные жители пожаловались на протечки крыши. Из-за оттепели верхние этажи затопило.

Из-за перепада температуры и оттепели жители дома № 104 по улице Советской обеспокоены состоянием крыши. Тающий снег создает в квартирах протечки. Граждане обратились за помощью. Специалист муниципального жилищного контроля ЖКХ и обслуживающие компании выехали на место. После осмотра оказалось, что по периметру крыши имелась наледь, которая и стала причиной протечки.

Пока данные предположительны. На крыше дома велись работы по уборке снега с помощью гидравлического подъемника.