В Самаре правоохранители накрыли незаконное казино

Мужчина незаконно организовывал игры. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары полицейские накрыли незаконное казино. На владельца возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, местный житель открыл незаконное казино в январе 2022 года. Он организовывал и проводил азартные игры при помощи необходимого оборудования в нежилом помещении. Обвиняемый знал о запрете, но все равно нарушил закон. Деятельность злоумышленника была пресечена правоохранителями и ОМОНом, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.