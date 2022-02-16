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Происшествия16 февраля 2022 11:31

В Самаре правоохранители накрыли незаконное казино

Расследование дела продолжается
Алена ПРОВКИНА
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Мужчина незаконно организовывал игры. Фото: СУ СК России по Самарской области

Мужчина незаконно организовывал игры. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары полицейские накрыли незаконное казино. На владельца возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, местный житель открыл незаконное казино в январе 2022 года. Он организовывал и проводил азартные игры при помощи необходимого оборудования в нежилом помещении. Обвиняемый знал о запрете, но все равно нарушил закон. Деятельность злоумышленника была пресечена правоохранителями и ОМОНом, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.