К восстановлению усадьбы графов Орловых на берегу Волги в Самарской области хотят привлечь частников

Заброшенная усадьба постепенно разрушается / Фото: Андрей Новичков / Facebook

В Самарской области восстановят бывшую усадьбу Орлова-Давыдова. Она находится на берегу Волги в селе Усолье Шигонского района. Уникальный памятник архитектуры, который постепенно превращается в руины, хотят реконструировать на средства инвесторов.

Усадьбу включили в перечень объектов, по которым планируется заключить концессионное соглашение. Восстановить предстоит 5 объектов общей площадью 5 863,9 кв. м. Как будут использовать усадьбу после завершения работ, пока не известно. Сфера применения памятника архитектуры не определена.

Напомним, граф Григорий Орлов получил земли села Усолье в 1768 году. В дворцовый комплекс входили контора, каменный флигель для управляющих, а также большой конный двор. После революции в усадьбе работал сельскохозяйственный техникум. В начале ХХI века там произошел пожар, из-за которого верхний этаж оказался разрушен. Сейчас постройка заброшена и полностью пришла в упадок. Местные жители уже не раз просили восстановить усадьбу.