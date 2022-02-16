В Самарской области несколько дней разыскивают пропавшего подростка

Подростка разыскивают уже несколько дней. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего парня. Известно, что Евгений Швецов ушел из дома ночью.

Подросток пропал 11 февраля 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно. Он ушел из дома в районе села Борское. С поисками помогают представители объединения «ЛизаАлерт». Полиция разослала ориентировки и проверяет все места возможного пребывания мальчика, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы подростка: рост 178-180 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. Был одет в синюю куртку с бело-серым рисунком на нижней части, в черную вязаную шапку, защитного цвета трико, черные кроссовки с красной подошвой. Всех, кто имеет информацию о местоположении молодого человека, полицейские просят звонить по телефону 112.