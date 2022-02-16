В Самаре врача МСЧ-2 уличили во взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Правоохранители выявили три эпизода получения незаконного вознаграждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре врач поликлинического отделения МСЧ № 2 стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в получении взяток за прививки против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, женщина систематически получала незаконные вознаграждения в период с 1 по 16 августа 2021 года. Их сумма не превышала 10 тысяч рублей. За эти деньги медик вносила ложные сведения о прохождении вакцинации от COVID-19. В настоящее время правоохранители выявили три подобных эпизода.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Его расследование продолжается. Женщине-врачу, если ее вину докажут, может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы либо ограничение свободы до 2 лет. Максимальное наказание — до 1 года колонии.