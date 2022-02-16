Самарцев ожидает густой туман ночью 17 февраля 2022 года

В Поволжье опять туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области вновь ожидает густой туман ночью 17 февраля 2022 года. Синоптики рассказали, что видимости 500 метров и менее.

Туман сохранится и утром, отметили ФГБУ «Приволжское УГМС». Из-за плотности объявлен желтый уровень опасности. Водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.

ГУ МЧС России по Самарской области также напоминает о главных правилах безопасности: автолюбители должны сохранять оптимальную скорость. Необходимо включить противотуманное освещение и не совершать обгон по встречной полосе. Туман искажает реальные явления.