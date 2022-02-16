Молодежь и семейные люди чаще других видят во всем позитив Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Самарской области считают себя счастливыми людьми. Таковы данные опроса, который специалисты ГАУ СО «Информационный аналитический центр» провели в конце января 2022 года.

Счастливыми людьми себя назвали 80,5% респондентов, а их антиподами — каждый десятый. При этом 39% опрошенных заявили, что вокруг них много счастливых людей.

Чаще других испытывают радость семейные люди, молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, у кого есть работа. Самые несчастные — пожилые люди старше 60 лет. Большинство из них пессимистично оценивают свое окружение, и только треть заявили, что вокруг них много счастливчиков. Также мало радости от жизни испытают те, кто развелся.

Если говорить о территориальном расположении, то оптимистов больше всего в сельской местности. А вот в Самаре, наоборот, преобладают те, кто не испытывает большой радости.