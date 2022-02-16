Реконструкцию Исторической мечети в Самаре могут завершить в октябре 2022 года

Восстановление памятника архитектуры близится к завершению

В Самаре продолжается реконструкция Исторической мечети на улице Алексея Толстого. Сейчас идут фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Роспись купола завершена на 80%. Об этом стало известно в среду, 16 февраля, на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Реставрация здания идет уже несколько лет. За это время рабочие укрепили фундамент здания, пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет с видом на Волгу, а также построили цокольный этаж с гардеробом, санузлом и комнатой омовения. Отделку выполняют из турецкого мрамора. На втором этаже завершено обустройство помещения для торжеств. На купол нанесли надписи из Корана. Сейчас их покрывают сусальным золотом.

Фасадные работы — восстановление лепнины — планируется завершить к осени. После этого начнется благоустройство прилегающей территории. Полностью закончить реконструкцию здания религиозная организация хочет в октябре 2022 года. Это будет возможно только при достаточном финансировании.

— Эта мечеть — памятник культурно-исторического наследия, место духовной силы, жемчужина Самары. Мы должны помочь ей засиять вновь, — отметил Дмитрий Азаров.

В 2021 году на реконструкцию здания из областного бюджета было направлено 34 млн рублей. Еще почти 9 млн рублей внесли благотворители, в том числе сам губернатор. Он направил сумму из своей зарплаты. Глава региона призвал бизнесменов тоже принять участие в проекте.