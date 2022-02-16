В Самаре включат электросирены утром 2 марта 2022 года

Во всей Самаре включат сирены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары предупредили о комплексной плановой проверке сирен. Она состоится утром 2 марта 2022 года.

Известно, что с 10:40 до 10:45 включат электросирены и сиренно-речные установки. Также жителям не стоит пугаться звука с крыш жилых домов и административных зданий. Звук будет означать сигнал: «Внимание всем!», сообщили в городской администрации.

Также отмечают, что при включении сирен необходимо включить радио и телевизор, чтобы прослушать сообщение и проверке. Пугаться резкого включения не стоит.