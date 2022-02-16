В Самаре ФКР через суд заставили отремонтировать кровли двух домов

Ленинский районный суд обязал Фонд отремонтировать дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд заставил Фонд капремонта привести в порядок два дома. Кровли МКД давно требовали ремонта, но ведомство не спешило проводить работы. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

— Фонд капитального ремонта нарушил график, предусмотренный областной программой капремонта МКД на 2019-2021 годы. Региональный оператор до настоящего времени не отремонтировал кровли домов на улице Пионерской, 43 (строение 1) и на улице Чапаевской, 19, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать ФКР провести необходимые работы. Ленинский районный суд 11 февраля 2022 года удовлетворил иски. Регоператор должен будет приступить к ремонту после вступления решения в силу.