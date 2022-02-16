Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 14:04

В Самаре ФКР через суд заставили отремонтировать кровли двух домов

Регоператор нарушил график проведения работ
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ленинский районный суд обязал Фонд отремонтировать дома

Ленинский районный суд обязал Фонд отремонтировать дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд заставил Фонд капремонта привести в порядок два дома. Кровли МКД давно требовали ремонта, но ведомство не спешило проводить работы. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

— Фонд капитального ремонта нарушил график, предусмотренный областной программой капремонта МКД на 2019-2021 годы. Региональный оператор до настоящего времени не отремонтировал кровли домов на улице Пионерской, 43 (строение 1) и на улице Чапаевской, 19, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать ФКР провести необходимые работы. Ленинский районный суд 11 февраля 2022 года удовлетворил иски. Регоператор должен будет приступить к ремонту после вступления решения в силу.