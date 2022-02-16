Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 14:27

В Самаре представили новую нейросеть для актуальных новостей

«ВКонтакте» в автоматическом режиме сформирует ленту
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарцы смогут получить быструю и акутальную информацию

Самарцы смогут получить быструю и акутальную информацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы смогут получать быстрые и актуальные новости благодаря развитию новой нейросети. Социальная сети «ВКонтакте» создала ленту трендов.

Теперь граждане получат сформированную ленту, в которой уже проанализированы миллионы постов. Нейросеть делает это ежесекундно. Читатели теперь в удобном формате смогут отслеживать все важные события города, страны и мира.

В основе системы – алгоритм, способный определять темы с самым высоким потенциалом цитируемости. После сеть автоматически группирует сюжеты. С такой лентой читатели смогут оставаться в курсе всех событий.