В Самаре представили новую нейросеть для актуальных новостей

Самарцы смогут получить быструю и акутальную информацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы смогут получать быстрые и актуальные новости благодаря развитию новой нейросети. Социальная сети «ВКонтакте» создала ленту трендов.

Теперь граждане получат сформированную ленту, в которой уже проанализированы миллионы постов. Нейросеть делает это ежесекундно. Читатели теперь в удобном формате смогут отслеживать все важные события города, страны и мира.

В основе системы – алгоритм, способный определять темы с самым высоким потенциалом цитируемости. После сеть автоматически группирует сюжеты. С такой лентой читатели смогут оставаться в курсе всех событий.