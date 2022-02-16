Прокурор Сергей Берижицкий назвал число жертв плохой уборки снега в Самарской области

Более тысячи жителей пострадали из-за плохой уборки снега Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области из-за некачественной уборки последствий снегопада более 1 тысячи граждан получили травмы. Об этом сообщили на совещании в правительстве 15 февраля 2022 года.

Также из-за плохой уборки снега в регионе произошло 53 дорожных аварии, в которых погибли 4 человека, а 58 – получили травмы. Прокурор региона Сергей Берижицкий отметил, что ситуация довольно сложная, в медучреждения в 2022 году обратились за помощью более тысячи человек. Все они получили травмы из-за содержания улиц.

Также прокурор рассказал, что за эту зиму выявили более трех тысяч нарушений закона – это только Самарская статистика. К ответственности привлекли 415 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила более 17 миллионов рублей.