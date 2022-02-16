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Общество16 февраля 2022 15:31

В Самаре планируют открыть три новых рынка

Сейчас рассматривают варианты размещения
Алена ПРОВКИНА
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В регионе появятся новые рынки

В регионе появятся новые рынки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют открыть еще три новых муниципальных ярмарки. Об этом сообщили на совещании в областном правительстве 15 февраля 2022 года.

На данный момент в городе работают 16 ярмарок, планируют открыть еще 3 на 105 торговых мест. Пока рассматривают варианты в Железнодорожном, Советском и Кировском районах, рассказала глава города Елена Лапушкина. Губернатор отметил, что адреса еще могут пересмотреть и найти самые проходные места.

На рассмотрении адреса: ул. Пензенская, ул. Владимировская, ул. Партизанская и ул. Советская. Главам муниципалитетов поручили подготовить предложения для размещения новых торговых площадок.