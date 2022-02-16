Главный терапевт рассказал жителям Самары, для кого стал опаснее "омикрон"

Дети болеют чаще, а пожилые - тяжелее

Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал жителям Самары, для кого стал опаснее омикрон. Он отметил, что на фоне более широкого распространения нового штамма, стало больше госпитализация и тяжелых течений болезни. Это касается пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом. Это приводит людей на больничную койку и даже в реанимацию.

- Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети - остаются в группе риска. Именно эти категории населения при встрече с любым штаммом коронавируса могут тяжело переносить болезнь, - отметил Олег Фатенков.

Именно поэтому, как отмечает врач, всем жителям региона важно вовремя вакцинироваться, и в любом случае продолжать соблюдать все профилактические меры, то есть: носить маску, находиться на социальной дистанции от других людей, ограничить посещение общественных мест, особенно с детьми.