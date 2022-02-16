В Тольятти владелица бассейна, в котором отравились дети, предстанет перед судом

Дети отравились в бассейне. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Тольятти семь детей отравились химикатами в бассейне. Владелица помещения предстанет перед судом.

Об отравлении стало известно в июне 2021 года. В бассейне семеро ребят праздновали день рождения друга. После купания им стало плохо – выявлено отравление химическими веществами, в том числе хлора. По версии следствия, предпринимательница арендовала помещение с крытым бассейном. Ей было известно об оборудовании, выделяющем химикаты. Помимо этого, она не контролировала правила санитарных норм и не проверяла качество воды в бассейнах, а только дезинфицировала веществами с хлором.

Из-за токсического действия 7 детей, в возрасте от 7 до 14, были госпитализированы. Роспотребнадзор установил, что в воде превышение хлора почти в три раза. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.