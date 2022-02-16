Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 15:57

В Тольятти владелица бассейна, в котором отравились дети, предстанет перед судом

Утверждено обвинительное заключение
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дети отравились в бассейне. Фото: СУ СК России по Самарской области

Дети отравились в бассейне. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Тольятти семь детей отравились химикатами в бассейне. Владелица помещения предстанет перед судом.

Об отравлении стало известно в июне 2021 года. В бассейне семеро ребят праздновали день рождения друга. После купания им стало плохо – выявлено отравление химическими веществами, в том числе хлора. По версии следствия, предпринимательница арендовала помещение с крытым бассейном. Ей было известно об оборудовании, выделяющем химикаты. Помимо этого, она не контролировала правила санитарных норм и не проверяла качество воды в бассейнах, а только дезинфицировала веществами с хлором.

Из-за токсического действия 7 детей, в возрасте от 7 до 14, были госпитализированы. Роспотребнадзор установил, что в воде превышение хлора почти в три раза. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.