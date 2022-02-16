В Самарской области четырех глав поселков оштрафовали за плохую очистку снега

В Самарской области плохо расчистили автодороги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области на глав 4 поселений возбудили административное дело. После проверки оказалось, что автодороги не убраны от снега.
По полученным данным, работы производили несвоевременно и некачественно. Из-за этого на дорогах создавались аварийные ситуации. Последствия снегопада могли повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия. Прокуратура выявила нарушения в четырех сельских поселениях: Богдановка, Дмитриевка, Кулешовка и Покровка, сообщили в ведомстве.
Главы поселений привлечены к административной ответственности. Каждый из них заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.