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Общество16 февраля 2022 17:28

В Самарской области четырех глав поселков оштрафовали за плохую очистку снега

Каждый заплатит по 20 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
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В Самарской области плохо расчистили автодороги

В Самарской области плохо расчистили автодороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на глав 4 поселений возбудили административное дело. После проверки оказалось, что автодороги не убраны от снега.

По полученным данным, работы производили несвоевременно и некачественно. Из-за этого на дорогах создавались аварийные ситуации. Последствия снегопада могли повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия. Прокуратура выявила нарушения в четырех сельских поселениях: Богдановка, Дмитриевка, Кулешовка и Покровка, сообщили в ведомстве.

Главы поселений привлечены к административной ответственности. Каждый из них заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.