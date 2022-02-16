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Общество16 февраля 2022 18:04

Самарцы пожаловались на сломанные ограждения на кладбище из-за некачественной расчистки снега

Глава села зафиксировал случай
Алена ПРОВКИНА
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Сломаны ограждения и надгробия. Фото: социальные сети

Сломаны ограждения и надгробия. Фото: социальные сети

В Самарской области жители пожаловались на состояние ограждений могил после расчистки снега. В социальные сети попали кадры поломанных заборов на Подстепкинском кладбище.

- Как можно так расчистить, что сломаны надгробия и оградки на главной улице? – возмутились посетители кладбища.

Глава села ответил на жалобу и сообщил, что зафиксировал случай. Завтра, 17 февраля 2022 года, планируется выезд комиссии. Подрядчику предъявят претензии на недобросовестную работу и порчу имущества. Захоронения должны восстановить и привести в соответствие.