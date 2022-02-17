В Тольятти полицейские и прокуратура проверили, как убирают снег в городе

Правоохранители проверили дороги. Фото: ГИБДД Тольятти

В Тольятти правоохранители и сотрудники прокуратуры провели комплексную проверку дорог. Представители выясняли, как убирают снег на дорогах.

Основным недостатком является – наличие наледи на автодорогах. Помимо этого, также отмечают: снежные завалы на тротуарах, снег на магистралях, нерасчищенные пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта. После выездов представителей правопорядка принимаются меры административного воздействия на подрядчиков.

На автодорогах работает более 200 единиц спецтехники по уборке снега ежедневно. По сведениям ГИБДД Тольятти, большая часть дорог Автограда приведена в норму в соответствие с требованиями ГОСТов.