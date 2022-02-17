Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 4:35

В Самарской области мошенник списал со счета молодого парня 120 тысяч рублей

Он предложил хороший заработок
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парень лишился более 100 тысяч рублей

Парень лишился более 100 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель стал жертвой мошенника. Аферист предложил хороший заработок.

По полученным данным, 18-летний молодой человек получил звонок на телефон. Неизвестный предложил заманчивую перспективу. Для получения прибыли необходимо было вложить собственные средства в одну из торговых платформ, тогда парень смог бы зарабатывать ежемесячно, получая «хорошие дивиденды», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Доверчивый молодой человек оформил на себя кредитную карту и перевел 120 тысяч рублей на счет злоумышленника. После аферист перестал выходить на связь и отвечать на звонки и смс. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины происшествия.