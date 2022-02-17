В Самарской области мошенник списал со счета молодого парня 120 тысяч рублей

Парень лишился более 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель стал жертвой мошенника. Аферист предложил хороший заработок.

По полученным данным, 18-летний молодой человек получил звонок на телефон. Неизвестный предложил заманчивую перспективу. Для получения прибыли необходимо было вложить собственные средства в одну из торговых платформ, тогда парень смог бы зарабатывать ежемесячно, получая «хорошие дивиденды», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Доверчивый молодой человек оформил на себя кредитную карту и перевел 120 тысяч рублей на счет злоумышленника. После аферист перестал выходить на связь и отвечать на звонки и смс. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины происшествия.