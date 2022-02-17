В Самаре бывший директор МП «Благоустройство» начнет работать в ЖКХ

Садовникова сняли с поста за некачественную уборку снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что экс-директор МП «Благоустройство» начнет новую работу в ЖКХ. Об увольнении стало известно от главы города Елены Лапушкиной.

Директора МП «Благоустройство» сняли с поста 14 февраля 2022 года. Причиной ухода стала некачественная борьба с последствиями снегопада. Уже через несколько дней, 16 февраля 2022 года, Садовникова рекомендовали на пост замглавы Самарской района по ЖКХ.

- Это выглядит просто, как издевательство над здравым смыслом и жителями, - комментирует ситуацию Александр Хинштейн.

Пока «уволенный» все еще числится директором, а в справочнике контактов района место замглавы свободно.