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Происшествия17 февраля 2022 5:59

В Тольятти молодая девушка украла телефон и бесконтактно оплатила покупки на 13 тысяч рублей

Молодые люди познакомились в баре
Алена ПРОВКИНА
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Девушка потратила 13 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Девушка потратила 13 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти молодая девушка обокрала парня в баре. Злоумышленница бесконтактно оплатила свои покупки.

25-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже средств с банковского счета. Мобильное приложение банка было установлено на телефоне, который украла 22-летняя девушка. Известно, что молодые люди познакомились в баре. Оперативники провели камеры видеонаблюдения и смогли установить местоположение жительницы Автозаводского района, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемая признала свою вину. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Девушка рассказала. Что нигде не работает, она познакомилась с парнем в баре, где он показал ей телефон с бесконтактной оплатой. Злоумышленница украла телефон и оплатила покупки на 13 тысяч рублей.

Задержанной грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье о краже электронных средств составляет 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.