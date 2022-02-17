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Общество17 февраля 2022 6:23

Uniqlo откроет свой первый магазин в Самаре в ТЦ «Мега» весной 2022 года

Японский бренд предлагает покупателям комфортную одежду на каждый день
Анастасия ФИЛАТОВА
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В магазине будут представлены яркие витрины длиной 58 метров

В магазине будут представлены яркие витрины длиной 58 метров

Фото: Instagram.com

Международный бренд одежды из Японии Uniqlo откроет свой первый магазин в Самаре. Его разместят в ТЦ «Мега», который находится на 24 км Московского шоссе.

— Наш новый магазин предложит самарцам качественную, комфортную, функциональную, но при этом простую одежду на каждый день. Она разработана в соответствии с концепцией «Одежда для жизни», — сообщили представители бренда в инстаграме.

Открытие намечено на весну 2022 года. Планируется, что Uniqlo займет площадь более 1 150 кв. м неподалеку от центрального входа в торговый центр. В магазине планируют обустроить яркие витрины длиной 58 метров. Покупателей ждут коллекции одежды для женщин, мужчин и детей.