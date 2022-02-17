В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада и готовятся к осадкам в выходные

Город подготавливают к осадкам. Фото: администрация Самары

В Самаре подрядные организации продолжают бороться с последствиями снегопада. На этой неделе вновь ожидаются осадки.

С вероятностью 80-90% осадки вернутся в Поволжье в выходные дни. Подрядные организации продолжают отрабатывать замечания главы города Елены Лапушкиной ежедневно. Также сотрудники стараются учитывать все сообщения жителей в социальных сетях. В ночную смену с 16 на 17 февраля на улицах города задействовали 291 единицу спецтехники и 64 рабочих.

Отмечают, что одним из сложных объектов является улица Аэродромная. Ее включают в план расчистки в постоянном режиме. Специалисты подчеркивают, что припаркованные машины становятся значительным препятствием при уборке снега.

К этому дню из региона на специализированные площадки и полигоны вывезли 292 тонны снега, отмечают в администрации Самары.