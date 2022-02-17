В Тольятти приставы добились демонтажа незаконной двери

Приставы добились демонтажа. Фото: УФССП России по Самарской области

В Тольятти судебные приставы вмешались и добились демонтажа дверного блока. Конструкция нарушила требования пожарной безопасности.

Известно, что местная жительница на улице Офицерской решила увеличить жилплощадь и установила железную дверь в общем холле. Конструкция была незаконной. Установка уменьшила зону действия противопожарной системы. Сотрудники ГУ МЧС предупредили предприимчивую женщину и попросили демонтировать дверь. Но женщина не стала удалять конструкцию, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Судебные приставы-исполнители направили должнице требования и сообщили, что возможны принудительные меры по демонтажу и административная ответственность. Нарушительница исполнила требования суда и оплатила взыскание в размере 5 тысяч рублей.