Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»

Губернатор лично наградил лауреатов премии. Фото: Правительство Самарской области

В среду, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей в рамках церемонии награждения лауреатов премии «Инженерия будущего». Событие состоялось в рамках подведения итогов Международной недели науки «Сила инженерии», которая проводилась научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ).

— Инновации и новые научные решения позволяют науке нашей страны двигаться вперед. НОЦ — инновационная площадка по созданию перспективных проектов и технологических продуктов. Наша дружная команда, которая представляет 6 регионов, поможет и дальше развивать такие важные направления, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что с 7 по 16 февраля проходила Международная неделя науки «Сила инженерии», посвященная Дню российской науки. Мероприятия объединило всех участников НОЦ из разных регионов страны. 16 февраля состоялось подведение итогов работы НОЦ в 2021 году и презентация лучших проектов.