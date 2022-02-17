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Происшествия17 февраля 2022 7:54

В Самаре две организации задолжали зарплату сотрудникам на сумму более 79 миллионов рублей

Расследование завершено
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудникам должны выплатить зарплаты

Сотрудникам должны выплатить зарплаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование дела о невыплате зарплат. Две организации задолжали работникам почти 80 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с марта 2020 года по август 2021 года гендиректор организации «Альрикс», специализирующееся на разработке мультиплатформенных мобильных приложений, не выплачивал зарплату 78 сотрудника. Сумма долга составила более 36 миллионов рублей.

Помимо этого, директор еще одной организации «Клауд Линк», в период с января 2020 года по май 2021 года, также оставил 106 подчиненных без денег. Общая сумма – более 43 миллионов рублей.

Известно, что у компаний имелись средства на банковских счетах. Однако, обвиняемые использовали их для удовлетворения других требований и кредитов. Сейчас следствие собрало все необходимые доказательства, чтобы признать руководителей виновными. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.