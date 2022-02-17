Самарцы уверены, что сфера ИТ- "золотая жила" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Самары недовольны зарплатой и хотят уйти в IT. О смене деятельности на сферу информационных технологий задумываются 86% самарцев. Такие данные озвучили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета Skypro.

Более половины самарцев заявили, что их не устраивает их работа. Полностью довольными своей сферой деятельности оказались лишь 8% опрошенных. При этом 57% работников заявили, что их не устраивает маленькая зарплата, а почти каждый пятый (19%) жалуется на руководство.

- 86% самарцев думают о переходе в ИТ-отрасль уже в течение месяца, а 32% мечтают об этом весь последний год. В сфере информационных технологий их привлекают высокая зарплата (31%) и карьерные перспективы (30%), - рассказала руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru Олеся Плотникова. - Почти каждый второй (45%) считает, что обладает необходимым для IT- сферы складом ума.

Почти каждый четвертый самарец на первой работе в ИТ хотел бы получить от 50 до 70 тысяч рублей, а треть и вовсе надеется зарабатывать от 100 тысяч рублей. При этом горожане считают, что найти работу в новой отрасли им будет несложно – достаточно пройти от 2 до 10 собеседований. Однако эксперты предупреждают, что это не совсем так.

- На начальном этапе в этой сфере наиболее высокая конкуренция. Каждый пятый опрошенный считает, что ИТ-специалист получает от 6 до 10 приглашений на собеседование ежемесячно, но в действительно это происходит с сотрудниками начиная с уровня миддл и выше, — отметил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов.