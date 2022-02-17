В Самаре неизвестный сбил пенсионера на ул. Галактионовской и скрылся

Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 февраля 2022 года, в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. В 19:10 у дома № 150 по улице Галактионовской неизвестный автомобилист сбил пенсионера.

— Неустановленный водитель на неустановленном транспорте наехал на пожилого мужчину 1951 года рождения. Пенсионер пересекал проезжую часть в неположенном для перехода месте справа налево по ходу движения авто,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель скрылся с места ДТП. Мужчина-пешеход получил различные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.