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Происшествия17 февраля 2022 8:21

В Самаре неизвестный сбил пенсионера на ул. Галактионовской и скрылся

Виновник ДТП объявлен в розыск
Алия Хафизова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте

Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 февраля 2022 года, в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. В 19:10 у дома № 150 по улице Галактионовской неизвестный автомобилист сбил пенсионера.

— Неустановленный водитель на неустановленном транспорте наехал на пожилого мужчину 1951 года рождения. Пенсионер пересекал проезжую часть в неположенном для перехода месте справа налево по ходу движения авто,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель скрылся с места ДТП. Мужчина-пешеход получил различные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.