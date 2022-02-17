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Общество17 февраля 2022 8:29

В Самаре в феврале средний показатель положительных тестов на антитела составил почти 90%

Об этом сообщила врач-терапевт
Алена ПРОВКИНА
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Врачи поделились статистикой

Врачи поделились статистикой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре количество положительных тестов на антитела в феврале достигло отметки почти в 90%. В прошлом году показатель составил 63%.

Результаты тестов к коронавирусной инфекции в феврале предоставила медицинская компания «Инвитро». Положительные результаты на антитела оказались у 86,2% жителей. Отмечают, что в июне прошлого года показатель было в районе 60%, а в январе 2021 – 48%.

Врач-терапевт «Инвитро-Поволжье» Татьяна Неумолотова отметила, что тесты бывают нескольких видов. Качественный содержит результат «да» или «нет». Пациенты также могут определить не только наличие, но и количество антител, благодаря тесту «Вектор».