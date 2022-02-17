«Тольяттиазот» завершил поставку оборудования для третьего агрегата карбамида

Третий агрегат планируют запустить уже в марте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ПАО «ТОАЗ» завершили на 100 % поставку всего оборудования для третьего агрегата карбамида на территорию предприятия. Это 238 единиц, из которых около 90 % уже смонтированы на строительной площадке. Они включают в себя аппараты и механизмы химического синтеза, водооборотного цикла, насосные установки, грузоподъемное оборудование гранбашни и так далее. Последними на площадку доставили панели управления системы химического и газового анализа.

Общестроительные работы завершены уже на 97 %, возведены корпуса, смонтированы металлоконструкции и оборудование. Сейчас во всех корпусах продолжаются внутренние работы, их выполняют около тысячи строителей. Рабочие сосредоточены на монтаже сетей технологических систем: вентиляция, трубопроводы, электрика, контрольно-измерительные приборы. В восточной части стройплощадки большинство зданий уже соединили коммуникациями и инженерными сетями, продолжаются гидроиспытания.

Сегодня также сотрудники предприятия готовятся к пусконаладочным работам электроподстанции. При ее строительстве использованы самые современные распределительные устройства и трансформаторы. Она уже запитана от действующей главной понизительно подстанции ТОАЗа и станет первым объектом, запущенным в строй на новом агрегате.

— Строительная готовность объекта составляет 75 %. Работы на площадке ведутся в жестком графике, — отмечает руководитель проекта строительства третьего агрегата карбамида Александр Постнов.

Новую подстанцию планируют запустить уже в конце марта 2022 года. Следом начнет работу водооборотный цикл, затем запустят паровой котел, который сгенерирует пар для прочистки трубопроводов. По словам Постнова, после этого в работу планируют запускать остальное технологическое оборудование.