Новый региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ утвердили в Самарской области

Размер стандарта стоимости услуг зависит от населенного пункта и количества человек в семье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установили региональный стандарт стоимости ЖКУ. Его используют при расчете субсидий гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг. Соответствующее постановление 16 февраля 2022 года подписал первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Размер регионального стандарта зависит от населенного пункта, а также от количества человек, которые проживают в многоквартирных домах. В последних должно быть центральное отопление, холодная и горячая вода, водоотведение, газоснабжение, лифты, мусоропроводы и газовые плиты.

Для Самары установили следующие показатели: для семьи из трех и более человек, которая не обязана платить взносы за капремонт, сумма — 2600, для семьи из двух человек — 2 850, для одного человека — 3 764; для тех, кто обязан платить за капремонт, — 2 750, 3 025 и 4 040 рублей соответственно. Жильцы домов, входящих в государственный или муниципальный фонд, и те, кто заключил договор найма помещений частного жилого фонда, размер стандарта стоимости ЖКУ составит 2 759, 3 035 и 4 056 рублей соответственно.