В Тольятти численность безработных составила более 2 000 человек

В Тольятти отметили низкий уровень безработицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти число безработных достигло 2 715 человек 17 февраля 2022 года. Более 60% - женщины.

По информации центра занятости, 10,2% из озвученной численности безработных приходится на молодежь в возрасте до 30 лет, почти 20% - граждане предпенсионного возраста и 6,3% - уволенные по сокращению штата. Известно, что в 2022 года в службу обратились 962 человека, из которых 850 смогли устроиться на работу.

Уровень зарегистрированной безработицы в Автограде – 0,69%. В Тольятти 11 предприятий в феврале работают в режиме неполного рабочего времени, из-за чего временная приостановка работы.