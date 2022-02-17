В Самаре на снос двухэтажного коттеджа с бассейном потратят 1 млн рублей

На спрос здания направят более миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ближайшее время снесут самострой, расположенный на территории Промышленного района. Он находится в Щигровском переулке, что неподалеку от заброшенного стадиона «Восход». Судя по документам, собственником объекта является некий Александр Светлов.

Согласно информации с сайта госзакупок, двухэтажное добротное здание имеет площадь застройки 149 кв. метров с бассейном на 1 этаже. Полноценного же номера оно получить еще не успело.

Как ни странно, но незаконно построенное здание было подключено ко всем коммуникациям. По заключению Департамента градостроительства затраты на работы по сносу здания составят 1 001 592 рубля.