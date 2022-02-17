Артиллеристы ЦВО устроят салют в Самаре в День защитника Отечества 23 февраля 2022 года

Военные запустят в небо более 750 фейерверков / Фото: пресс-служба ЦВО

В следующую среду, 23 февраля 2022 года, в центре Самары пройдет праздничный фейерверк. Салют в честь Дня защитника Отечества устроят артиллеристы второй общевойсковой армии ЦВО.

— Представление состоится вечером 23 февраля на набережной реки Волги. Из пусковых установок 2А85 военные выпустят в небо более 750 фейерверков. Звуковое сопровождение обеспечат 122-миллиметровые буксирующие гаубицы Д-30, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В пятницу, 18 февраля, военные устроят тренировку перед праздником. Она пройдет на Рощинском полигоне под Самарой. Салютным расчетам предстоит отработать весь порядок действий при пуске фейерверков.