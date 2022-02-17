В Самарской области планируют построить 3 спортобъекта в 2022 году

Возле "Самара Арена" построят манеж для футбола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появятся еще три спортивных объекта в этом году. Это стало возможным, благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

Планируют построить: лыжероллерную трассы на УСЦ «Чайка», полноразмерный футбольный манеж рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена» и легкоатлетический манеж в Тольятти, об этом сообщили в областной администрации. Помимо этих объектов, также достроят «Певческое поле» в Тольятти, бассейн в Куйбышевском районе ФОК в Смышляевке. Отмечают, что в городах и районах Поволжья установят новые спортивный площадки.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что спортивные объекты возводят ежегодно. Только в прошлом году появилось еще 6 спортивных площадок, Дворец спорта и 2 ФОКОТа.