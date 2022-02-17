Самарские таможенники задержали контрафактную обувь на 81 млн рублей

Правообладатели подтвердили, что задержанная обувь - подделка / Фото: Самарская таможня

В феврале 2022 года Самарская таможня выявила в грузовике, который ехал из Казахстана, 17 тысяч пар контрафактной обуви. На них были нанесены логотипы известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фуру с незаконным грузом остановили в районе села Большая Черниговка. При досмотре таможенники нашли в машине коробки с детской обувью с изображениями персонажей из мультфильмов Disney — «Микки Маус» и «Холодное сердце», обувь со знаком GUCCI, кеды CONVERSE, а также кроссовки NKIE. Кроме того, в грузовике перевозили также обувь без товарных знаков.

Правообладатели подтвердили, что весь этот товар — подделка. Ущерб, причиненный известным брендам, превысил 81 млн рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб». Сейчас Самарские таможенники продолжают досматривать более 10 транспортных средств с подобным товаром.