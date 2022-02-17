Самарцы назвали главные причины переработок

Около трети работников трудятся сверх нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему большинство самарцев готовы жертвовать свободным временем ради работы. Самыми частыми причинами стали задачи, которые приходится выполнять за других специалистов, а также ответственная должность. Таковы данные исследования аналитиков исследовательского центра Зарплата.ру.

Также респонденты отнесли к причинам размытый график работы, нежелание откладывать задачи и наличие перфекционизма в профессиональной деятельности. Причем лишь 4% перерабатывают из-за страха увольнения.

Среди тех, кто регулярно работает больше, только 31% получают оплату за сверхурочные часы. Это не обходится без последствий. Половина опрашиваемых признались в нехватке времени на личные интересы. Также у горожан снижается продуктивность и ухудшается здоровье, а у 10% любимое дело и вовсе превращается в рутину.

Примечательно, что чаще остальных с переработками сталкиваются специалисты медицины, фармации, науки, образования, бухгалтерии и работники банка. Реже всех — работники маркетинга, рекламы и PR.

Большинство самарцев уверены: чтобы избавиться от переработок, необходимо равномерное распределение работы на сотрудников и отказ от задач за пределами их обязанностей.