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Происшествия17 февраля 2022 10:07

В Самарской области полицейские нашли в иномарке 1,5 кг мефедрона

Владелец автомобиля пытался скрыть наркотики
Алена ПРОВКИНА
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В машине обнаружили крупную партию наркотика. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В машине обнаружили крупную партию наркотика. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции задержали мужчину на иномарке. В салоне они обнаружили 1,5 килограмма наркотика.

По полученным данным, в феврале 2022 года дорожные полицейские задержали автомобиль «Infiniti», чтобы проверить документы. Водитель стал нервничать и пытался спрятать вещи с заднего сидения. Правоохранители досмотрели машину и обнаружили куртку, в которой лежали три свертка с веществом. Также, наркотик нашли в багажнике. Порошок оказался мефедроном, общей массой около 1 500 грамм, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Законодатель относит это к особо крупному размеру. На автолюбителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. Пока мужчина под арестом. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства.