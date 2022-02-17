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Здоровье17 февраля 2022 10:10

В Самарской области за сутки выявили 3535 случаев заражения COVID-19

Такие данные оперштаб приводит на 17 февраля 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев заражения превысило 280 тысяч

Общее число случаев заражения превысило 280 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 февраля 2022 года, в Самарской области выявили 3 535 случаев заражения COVID-19. Это примерно на 300 больных больше, чем сутками ранее. Общая заболеваемость в регионе достигла 280 863 человек.

По информации оперативного штаба, Тольятти вновь обогнал Самару по количеству новых зараженных. За сутки в Автограде прибавилось 1 180 ковид-пациентов, а в областной столице — 528. Много зараженных также выявили в Отрадном (211), Новокуйбышевске (210), Кинеле (164), Сызрани (152), Чапаевске (141), Жигулевске (118) и в Красноярском районе (109).

За прошедшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 435 человек. Еще 2 475 жителей региона уже закончили лечение. За все время победить коронавирус ужалось уже 227 039 пациентам.

К сожалению, в губернии скончались еще 11 ковид-пациентов. Общее число смертельных случаев теперь составляет 6 932.