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Происшествия17 февраля 2022 10:37

Жителя Самары будут судить за подпольное казино в доме на ул. Водников

Мужчина предоставлял реквизит для карточных игр и вел учет денег
Алия Хафизова
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Следователи направили уголовное дело на рассмотрение в суд

Следователи направили уголовное дело на рассмотрение в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2021 года мужчина нашел нежилое помещение в многоквартирном доме по улице Водников и стал проводить там азартные игры. Он лично находил желающих, уведомлял их о месте и времени проведения, а также предоставлял реквизит для карточных игр. Кроме того, самарец вел учет поступивших от игроков денег. Вскоре его задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить крупный штраф, обязательные работы или ограничение свободы. Максимальное наказание — до 2 лет колонии.