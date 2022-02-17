В Самарской области ремонтируют дорогу Кинель – Богатое –Борское

Идет реконструкция дороги. Фото: министерство транспорта Самарской области

В Самарской области из-за реконструкции автодороги Кинель – Богатое – Борское перекроют движение. Строители демонтируют старый железобетонный мост.

По основному ходу движение перекрыто, водителям придется двигаться в объезд, путь которого составляет 540 метров. Движение организовали по двум полосам. В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос. Установят искусственное освещение и организуют переходы и тротуары, отметили в министерстве транспорта.

Реконструкция и благоустройство территории длится с 2013 года. Сообщают, что строительство наконец-то движется к завершению.