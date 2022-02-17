Полиция Самары ищет водителя, который сбил 71-летнего пенсионера-нарушителя

ДТП произошло вечером 16 февраля на улице Галактионовской Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 февраля 2022 года, в Ленинском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 19:10 на улице Галактионовской водитель неизвестного автомобиля выезжал со двора и сбил мужчину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, под колеса машины угодил 71-летний пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте. После столкновения водитель не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полиция просит помочь в поисках виновника аварии. Всех, кто стал свидетелями происшествия, призывают откликнуться.