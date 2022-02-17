В Самаре водитель трамвая взял на буксир застрявшую легковушку

Трамвай помог "Приоре" вырваться из западни Фото: скриншот

В Самаре 17 февраля 2022 года на Заводском шоссе в районе остановки ОДК-Кузнецов произошло ДТП. Там на рельсах столкнулись трамвай и легковушка.

Как говорят очевидцы, мужчина на "Лада Приоре" решил проскочить пробку сквозь трамвайные пути. Довести свой маневр до конца у него не получилось - он застрял в сугробе.

Ситуация оказалась сложная - машину пришлось вытаскивать с помощью другой техники. И тут помочь вызвался водитель трамвая. Он взял "Приору" на буксир и потащил за собой. К счастью, для обоих водителей все закончилось благополучно.