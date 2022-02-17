Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 10:56

В Самаре водитель трамвая взял на буксир застрявшую легковушку

Машину удалось вытащить из сугробов
Ержан УТЕГУЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трамвай помог "Приоре" вырваться из западни

Трамвай помог "Приоре" вырваться из западни

Фото: скриншот

В Самаре 17 февраля 2022 года на Заводском шоссе в районе остановки ОДК-Кузнецов произошло ДТП. Там на рельсах столкнулись трамвай и легковушка.

Как говорят очевидцы, мужчина на "Лада Приоре" решил проскочить пробку сквозь трамвайные пути. Довести свой маневр до конца у него не получилось - он застрял в сугробе.

Ситуация оказалась сложная - машину пришлось вытаскивать с помощью другой техники. И тут помочь вызвался водитель трамвая. Он взял "Приору" на буксир и потащил за собой. К счастью, для обоих водителей все закончилось благополучно.