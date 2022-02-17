На две самарские управляющие компании составили протоколы за неочищенные от снега крыши

Не все УК добросовестно относятся к своим обязанностям Фото: Наталья АРТЯКОВА

Глава Самары Елена Лапушкина на очередном оперативном совещании заострила внимание на необходимости усиления интенсивности расчистки скатных крыш домов от снега и наледи. В период «температурных качелей», когда днем тепло, а в ночь ударяют морозы, вероятность схода снежных масс возрастает.

Администрация Самары совместно с надзорными ведомствами следят за состоянием крыш. Так, в Ленинском районе Самары из 51 управляющей компании и 94 ТСЖ с начала 2022 года были выявлены две компании, которые недобросовестно выполняют работу по расчистке крыш. Как сообщили в городской администрации, две управляющие компании допустили девять нарушений, по которым в дальнейшем были собраны материалы и переданы в Государственную жилищную инспекцию.

Чиновники сообщают, что в Самаре работы по расчистке кровель от снега ведутся в плановом режиме. Собственников квартир попросили самостоятельно расчищать козырьки своих балконов и кондиционеры, чтобы избежать травмирования прохожим во время схода надели с данным поверхностей. Также администрация обратилась к автовладельцам, самарцев попросили не парковать свои машины вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.